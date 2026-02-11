Kanada mit Crosby und McDavid: Ein All-Star-Team auf Gold-Mission
Es ist ganz einfach: Immer, wenn Sidney Crosby mit Kanada bei Olympia antritt, dann gewinnt sein Team die Goldmedaille.
Das war so 2010 in Vancouver, als der damals 22-jährige Superstar der Pittsburgh Penguins in der Verlängerung des Finales gegen die USA zum 3:2-Sieg traf. Und das war 2014 so, als Kanada nicht nur in der Vorrunde gegen Österreich 6:0 gewann, sondern auch das Endspiel gegen Schweden dank eines Crosby-Treffers mit 3:0 für sich entschied.
2026 ist es wieder so weit. Die Spieler aus der National Hockey League sind erstmals seit 2014 wieder bei Olympischen Spielen. Und Sidney Crosby will es am Ende seiner Karriere mit 38 noch wissen. Der Spielmacher aus der Provinz Neuschottland ist einer der großen Stars dieses Turniers.
Los geht es für den großen Favoriten am Donnerstag gegen Titelverteidiger Finnland.
Der aktuelle Top-Star des Turniers ist Crosbys Sturmpartner Connor McDavid. Der 29-Jährige von den Edmonton Oilers übertrifft in der NHL die 100-Punktemarke in der Regel deutlich. Auch in der aktuellen Saison hat er in den bisherigen 58 Partien bereits 34 Tore und 62 Assists. Bei den Oilers bildet er mit dem Deutschen Leon Draisaitl ein geniales Duo.
Draisaitls Leistungen in den vergangenen Jahren wurden mit der Rolle des deutschen Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier in Mailand gewürdigt. „Wir haben so viele großartige Athleten hier. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich die Fahne tragen durfte“, sagte der Goalgetter. Mit Detroits Moritz Seider haben die Deutschen auch einen der besten Verteidiger der NHL in ihren Reihen und dürfen sich zurecht Hoffnungen machen, dass sie ein Wort um die Medaillen mitreden können.
Gold wird über Kanada führen. Denn neben Crosby und McDavid gibt es einige weitere Siegertypen, wie zum Beispiel Brad Marchand. Er ist jener Spieler, den man lieber im eigenen Team hat als beim Gegner. Sein Spitzname „die Ratte“ kommt nicht von ungefähr. Er geht den Gegenspielern unter die Haut – mit allen Mitteln. Nachdem der Boston-Kapitän im März 2025 zu Florida gewechselt war, gewann sein neues Team zwei Mal den Stanley Cup.
Wie wichtig all diesen Stars die Olympia-Teilnahme ist, zeigte ein Video von Marchands Freude, als ihn Kanadas Team-Manager Doug Armstrong anrief, um zu fragen, was er denn im Februar vor hätte. Marchands Antwort: „Es gab in den letzten 20 Jahren nichts, das ich lieber getan hätte, als für Kanada bei Olympia zu spielen.“
