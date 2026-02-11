Kanada mit Crosby und McDavid: Ein All-Star-Team auf Gold-Mission

Es ist ganz einfach: Immer, wenn Sidney Crosby mit Kanada bei Olympia antritt, dann gewinnt sein Team die Goldmedaille.

Das war so 2010 in Vancouver, als der damals 22-jährige Superstar der Pittsburgh Penguins in der Verlängerung des Finales gegen die USA zum 3:2-Sieg traf. Und das war 2014 so, als Kanada nicht nur in der Vorrunde gegen Österreich 6:0 gewann, sondern auch das Endspiel gegen Schweden dank eines Crosby-Treffers mit 3:0 für sich entschied.

2026 ist es wieder so weit. Die Spieler aus der National Hockey League sind erstmals seit 2014 wieder bei Olympischen Spielen. Und Sidney Crosby will es am Ende seiner Karriere mit 38 noch wissen. Der Spielmacher aus der Provinz Neuschottland ist einer der großen Stars dieses Turniers.

Los geht es für den großen Favoriten am Donnerstag gegen Titelverteidiger Finnland.