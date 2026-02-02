Österreichs Abfahrtsteam steht fest: Marco Schwarz verzichtet

Marco Schwarz wird bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina nicht auf die Stelvio-Piste zurückkehren. Der Kärntner verzichtet auf die geplanten Abfahrtstrainings in Bormio und bereitet sich stattdessen in der Heimat gezielt auf das Saisonhighlight vor. Die Anreise nach Italien ist erst für den 7. Februar vorgesehen.

Seinen ersten Olympia-Auftritt hat Schwarz am 9. Februar in der Teamkombination. Danach zählt der Allrounder im Super-G und im Riesentorlauf, in dem er bereits Weltcupsiege feiern konnte, zum erweiterten Favoritenkreis. Zum Abschluss der Spiele ist auch ein Start im Slalom eingeplant.