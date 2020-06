ÖSV nominiert acht Langläufer für WM

Österreich ist bei der Nordischen Ski-WM in Falun (18.02.-01.03.) im Langlauf mit acht Athleten und Athletinnen vertreten. Vor zwei Jahren in Val di Fiemme waren es zehn gewesen. Der ÖSV nominierte für die Titelkämpfe in Schweden am Dienstag drei Damen und fünf Herren.

Für Nathalie Schwarz und Dominik Baldauf ist es jeweils die erste WM. Die größten Hoffnungen auf Spitzenplätze tragen hingegen Teresa Stadlober, Katerina Smutna und Bernhard Tritscher. Die Staffelbewerbe gehen ohne ÖSV-Beteiligung über die Bühne.