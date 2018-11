ÖSV-Herren mit Traumstart in die WM-Saison

Mayer mit Abstimmungsproblemen

Trotz des knapp verpassten Sieges in Lake Louise (Sieger Kjetil Jansrud: "Mit einer normalen Fahrt hätte ich gegen Vinz keine Chance gehabt") fühlt sich Kriechmayr in der Abfahrt derzeit besser. "Außerdem ist das für mich die Königsdisziplin. In einer Abfahrt schnell zu sein, ist ein cooles Gefühl", freut er sich schon auf die Birds of Prey. "Eine wirklich legendäre Abfahrt."

In Beaver will auch Matthias Mayer wieder mitmischen. Der Olympiasieger machte in Kanada kein Geheimnis daraus, dass ihn derzeit Abstimmungsprobleme plagen. "Da passt einiges noch nicht so zusammen wie in den vergangenen Jahren", rätselte der Head-Fahrer. "Mir fehlte in jedem Rennen eine halbe Sekunde. Das muss ich diese Woche besser hinkriegen."