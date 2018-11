Kriechmayr Super-G-Zweiter in Lake Louise, Sieger Jansrud

Knapp zweistellige Minusgrade, ein g’führiger Schnee und ein schönes Panorama – es wird schon seine Gründe haben, dass sich die norwegischen Ski-Asse im kanadischen Nationalpark so wohl fühlen. Kjetil Jansrud setzte am Sonntag mit dem sechsten norwegischen Sieg im Super-G von Lake Louise en suite (drei Mal Jansrud, drei Mal Aksel Lund Svindal) eine Tradition fort. 2010 war der Schweizer Tobias Grünenfelder letzte Nicht-Norweger, der gewinnen konnte – und der letzte Österreicher bleibt zumindest bis 2019 Hermann Maier, dessen Erfolg sich 2008 zugetragen hat.

Dabei hätte es dieses Mal auch durchaus einen Sieger in Rot-Weiß-Rot geben können. Jedoch: „Solche Fehler dürfen mir nicht passieren“, ärgerte sich Vincent Kriechmayr, der in der Abfahrt am Samstag Vierter war. „Es war eine solide Fahrt, aber nicht mehr“, sagte der Oberösterreicher, dessen Ansprüche nach den Erfolgen im vergangenen Winter logischerweise gestiegen sind.