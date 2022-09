ÖSV-Generalsekretär wird Schatzmeister beim Biathlon-Weltverband

Seit Samstag darf sich der gebürtige Osttiroler nun auch "Schatzmeister" nennen. Der 37-Jährige wurde zum Finanzchef des Biathlon-Weltverbandes IBU gewählt und gehört künftig offiziell dem Vorstand an. Bei der Wahl fielen 32 der insgesamt 47 Stimmen auf Scherer, der sich klar gegen den finnischen Kandidaten Kalle Lähdesmäki durchsetzen konnte.

"Biathlon liegt mir seit meiner Jugend durch meine frühere Tätigkeit in meinem Heimatort Obertilliach sehr am Herzen. Dank der guten Arbeit innerhalb der Internationalen Biathlon Union hat sich dieser Sport in den letzten Jahrzehnten in fast allen Bereichen positiv entwickelt. Aufgrund meiner Leidenschaft für diese faszinierende Sportart wollte ich Verantwortung übernehmen", sagte Scherer.