ÖSV-Damen gegen Sturm und Seriengesetz

Im Riesentorlauf von Aspen erlitt sie eine Meniskusquetschung im linken Knie, "ich bin weitergefahren bis Beaver Creek, so ganz schlau war das nicht". Immerhin ist die 26-Jährige mehrheitlich schmerzfrei, und auch die Lösung für das Rätsel von Kurssetzer Jan Tischhauser im obersten, steilen Streckenabschnitt der Franz-Klammer-Piste habe sie gefunden. "Ich hab’s dank Videostudium nach dem ersten Training im Kopf, jetzt muss ich’s nur noch umsetzen." Am Freitag konnte Andrea F. das nicht - Andrea, der Orkan, verblies das zweite Training, so wurde die Kondition gestärkt und Volleyball gespielt.



Der Weg zum Sieg führe aber ohnehin über Lindsey Vonn. "Bei ihr ist das wie mit Marlies Schild im Slalom: Sie muss einen schlechten Tag haben, du einen perfekten. Dann kannst du sie schlagen. Aber wir beißen uns meist die Zähne aus."



Die Amerikanerin laborierte zuletzt an Magen-Darm-Problemen. Auch ein Grund, warum sie im Training hinter der Besten Anna Fenninger und hinter Andrea Fischbacher ins Ziel kam.