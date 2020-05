ÖSV-Asse beim Nebeltraining

Das Trainingsziel des Pechvogels von Sölden (Startnummer 1, Platz 50): "Ich muss aufpassen, dass ich nach jedem Schwung schön nach vorne weiterfahre. Das dauert, bis man solche Abläufe automatisiert hat."

Das Bild auf 1863 m Höhe erinnert an Skikurse. Grüppchen stehen am Ausstieg der Sesselbahn, lauschen den Trainern, dann wird einzeln gen Tal gefahren. Einmal mit Skistecken hinter dem Rücken, einmal nach vorne gestreckt, einmal mit leeren Händen.

Die Profis sind unter sich: Nur am Wochenende dürfen die "Normalen" auf die Piste, an diesem Dienstag ist Ivica Kostelic mit achtköpfiger Entourage (darunter Papa Ante und Speed-Berater Kristian Ghedina) unterwegs. Philipp Schörghofer hat Trainer, Betreuer sowie Marcel Mathis und Christoph Nösig um sich.

Heute zum letzten Mal – dann wird das Material von einer Spedition per Container nach Übersee transportiert, "vier Tage frei", sagt Schörghofer. Er hat’s besser als die Skier: Am Montag wartet ein Sitz im Flugzeug. Sein nächster Einsatz: 2. Dezember, Riesenslalom in Beaver Creek. Schörghofer, der Pechvogel von Sölden, meint lakonisch: "Alle anderen wissen schon, wo sie stehen. Für mich ist es das erste Rennen." Und verschwindet in der Nebelwand.