ÖSV-Adler springen zu Gold

Die Goldmedaille in Val di Fiemme kam den Österreichern im Gegensatz zu vielen Bewerben in der Vergangenheit diesmal keineswegs zugeflogen. Zur Halbzeit war das Quartett noch hinter Norwegen an zweiter Stelle gelegen, die Lufthoheit war schon einmal deutlicher als in diesem Winter. "Ich war auch schon lockerer bei Teambewerben", gestand auch Schlierenzauer.

Umso größer war dann der Jubel, als die Österreicher ihre imposante Serie – seit 2005 haben sie bei Großereignissen neun Team-Goldmedaillen in Serie gewonnen – prolongierten. "Dieser Titel ist an einem seidenen Faden gehangen", wusste Trainer Alexander Pointner, der sich zuletzt bereits Manöverkritik ausgesetzt sah. "Die Voraussetzungen waren schwieriger als in den letzten Jahren. Daher ist mir dieser Erfolg auch so wichtig. Was Manuel geleistet hat, war eine Heldentat.“