ÖSV-Adler Kraft und Fettner am Lillehammer-Podium

Kraft überholte mit seinem 93. Podestplatz den Polen Adam Malysz in der ewigen Bestenliste, nur mehr der Finne Janne Ahonen (108) stand öfters am Stockerl. Weltcup-Dominator und Quali-Sieger Halvor Egner Granerud verteidigte seine Führung in der Raw-Air-Gesamtwertung vor Kraft. Jan Hörl (12.) und Michael Hayböck (13.) komplettierten ein ausgezeichnetes Mannschaftsergebnis für den ÖSV. Clemens Aigner (33.) verpasste den Sprung in den zweiten Durchgang, Maximilian Steiner wurde wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert.