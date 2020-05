ÖSV-Adler fliegen auf Rang zwei

Österreichs Skisprung-Team hat nach drei Siegen in Folge in diesem Jahr den 100.000-Euro-Scheck für die Team-Tour einer anderen Nation überlassen müssen. Stefan Kraft, Wolfgang Loitzl, Martin Koch und Gregor Schlierenzauer landeten am Sonntag im Teambewerb in Oberstdorf, der letzten Konkurrenz vor den am Mittwoch beginnenden Nordischen Weltmeisterschaften in Val di Fiemme, auf dem zweiten Rang hinter Norwegen.

Die Norsker mit Anders Jacobsen, Tom Hilde, Anders Bardal und Andreas Stjernen waren an diesem Tag nicht zu schlagen. Mit 1.577,1 Punkten verwiesen sie Schlierenzauer und Co. mit einem klaren Vorsprung von 47,8 Zählern auf den zweiten Rang. Die bis Sonntag in der Team-Tour-Wertung führenden Slowenen landeten weitere 5,7 Punkte dahinter auf dem dritten Tagesrang und mussten damit auch noch den hoch dotierten Scheck an die Norweger abgeben. Österreich kam in der Gesamtwertung auf Rang drei.

Auch im insgesamt fünften Teambewerb der Saison (inklusive Mixed) läuft die sonst so erfolgsverwöhnte ÖSV-Truppe dem ersten Teamsieg hinterher und fährt ohne ein Mannschafts-Erfolgserlebnis zu den Titelkämpfen ins Fleimstal.