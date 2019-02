Österreichs Skispringer enttäuschen in Lahti

Einhalb Konkurrenzen hatte in Lahti alles nach einer Fortsetzung des Höhenfluges ausgesehen. Nach dem Sieg im Teamspringen, dem ersten seit dem 11. März 2017, lag der zuletzt stark im Aufwind befindliche Stefan Kraft als Zweiter in Lauerstellung, auch Michael Hayböck und Philipp Aschenwald lagen in den Top Ten.

Am Ende war Doppelweltmeister Stefan Kraft beim Sieg des Polen Kamil Stoch österreichischer Alleinunterhalter in besagten Top Ten. Platz vier war schön, aber nicht das angestrebte Ziel. „Prinzipiell fühlt sich alles harmonisch an. Aber im zweiten Durchgang bin ich ein bisserl durchgefallen“, sagte der Salzburger, der nach einem 128 Meter-Satz im ersten Durchgang acht Meter weniger sprang und deshalb hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi und dem Norweger Robert Johansson Vierter wurde.

Ein Absturz sieht aber anders aus, auch wenn die Adler im Entscheidungsdurchgang an Höhe verloren. Ein Ausrufezeichen setzte der 23-jährige Philipp Aschenwald, der vom Achten auf den elften Rang zurückfiel. „Es läuft gut, es hätte noch ein bisschen mehr rausschauen können.“