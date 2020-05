Österreichs Legionäre in Form

Oliver Setzinger ist in Hochform vom Nationalteam-Turnier in Laibach in die Schweiz zurückgekehrt. Der Wiener erzielte beim 4:2-Erfolg des HC Lausanne gegen Basel drei Treffer. Damit verbesserte sich Lausanne in der Tabelle der Nationalliga B auf den dritten Rang. Und Setzinger hat nach 22 Spielen bereits zehn Tore und 24 Assists. Mit 34 Punkten liegt der 29-Jährige auf dem dritten Rang der Scorerwertung.



Eine bislang gute Saison spielt auch Thomas Pöck. Der Klagenfurter, der einen NHL-Vertrag bei Colorado unterschrieben hatte, musste wegen des des Gehälterstreits in der NHL in die Farmteamliga AHL. Bei den Lake Erie Monsters kann Pöck seine Qualitäten als Offensivverteidiger ausspielen. Nach 15 Spielen liegt Pöck mit drei Toren und zwölf Assists auf Rang fünf der teaminternen Scorerwertung und Rang zwei bei den Verteidigern.