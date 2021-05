Österreichs Eishockey-Teamchef baut unbeeindruckt auf die Jugend

Mit vielen jungen Spielern bestreitet Österreichs Eishockey-Nationalteam das Finish einer kurzen und intensiven Frühjahrssaison. 16 Spieler jünger als 25 Jahre hat Teamchef Roger Bader in den Kader für die beiden Spiele in Bozen gegen Italien am Samstag (18.00 Uhr) und Sonntag (16.00) sowie das WM-Ersatzturnier ab 15. Mai in Ljubljana nominiert. Zwei Teenager werden nächste Woche noch dazu stoßen.

Die Spiele in Bozen sollen trotz zweier positiver Corona-Tests von italienischen Spielern stattfinden. Das am Dienstag geplant gewesene Testspiel der Italiener gegen die Schweiz wurde abgesagt, die Generalprobe für die A-WM will Italien aber bestreiten.