Österreich gegen Norwegen oder das WM-Duell der Geprügelten

Der wortkarge 1,94-Meter-Hüne ist der einzige Liga-Legionär bei der WM, der nicht aus einem EBEL-Land kommt. Die bisherigen Leistungen seines Teams findet er enttäuschend: „Die ersten drei Spiele waren wir wirklich schlecht. Gegen die Schweiz war es besser, aber noch nicht gut genug.“ Es sei schon vor der WM klar gewesen, dass in den ersten vier Spielen mit Russland (2:5), Tschechien (2:7), Schweden (1:9) und der Schweiz (1:4) harte Gegner warten. „Es ist okay, wenn du gegen solche Teams verlierst. Aber nicht so, wie wir verloren haben. Es war peinlich, vor allem gegen Schweden. Wir hatten zu viel Respekt.“

Für Norwegen geht die WM am Freitag richtig los. Olden fordert: „Wir haben viel Arbeit vor uns. Jetzt kommen die wichtigsten Spiele gegen Italien und Österreich. Das sind die Teams, die wir besiegen sollten.“

Der letzte Sieg gegen Norwegen bei einer WM liegt 20 Jahre zurück. Österreichs Teamchef Roger Bader glaubt, dass die Chancen bei 40:60 Prozent liegen. Doch dafür müsste sich auch Österreich steigern.