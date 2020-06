Nur Conchita ist größer als der Kulm

Karl Kaniak

Bürgermeisterhatte sich am Tag nach dem Sieg den Spaß gemacht und auf eine Ortstafel "Bart" schreiben lassen., der zweite Fleischer im Dort, hat nach dem Sieg 1500 Stück der Conchita-Wurst verkauft, die er produziert, seitunter diesem Namen auftrat.

Über Nacht hatte Conchita Wurst Bad Mitterndorf weltweit bekannt gemacht. Als die Eltern erstmals nach dem Erfolg das Gasthaus aufsperrten, waren Dutzende Journalisten und TV-Teams da. „Der ganze Parkplatz war voll. Bad Mitterndorf ist in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gerückt“, erinnert sich Kurt Sölkner, Tourismusreferent der Gemeinde.

Bei der Feier im September enthüllte Tom Neuwirth seine Gedenktafel. Die sollte ursprünglich an einer Brücke angebracht werden, was an technischen Dingen scheiterte. Auf der Tafel, die noch in einer Halle liegt, stehen die Worte, die Conchita Wurst nach dem Sieg ins Mikro sagte. "This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are – we are unity and we are unstoppable."