Holund führte norwegischen Dreifachsieg im 15-km-Langlauf an

Nachdem sich im Skiathlon am Samstag der Russe Alexander Bolschunow vor vier Norwegern durchgesetzt hatte, triumphierte am Mittwoch in Oberstdorf Hans Christer Holund vor zwei Landsleuten. Der 32-Jährige skatete vor Simen Hegstad Krüger und Harald Östberg Amundsen zu seinem zweiten WM-Titel, Bolschunow wurde Vierter.

Der Steirer Mika Vermeulen blieb mit 3:23 Minuten Rückstand als 42. unter seinen Erwartungen. Inmitten der Stars gestartet, bekam der 21-jährige Ramsauer gnadenlos den Unterschied von elf Trainingsjahren zum Weltmeister aufgezeigt. „Es geht im Ausdauersport nicht von heute auf morgen“, wusste Vermeulen. „Ich habe schon im ersten Anstieg die Beine gespürt“, erklärte Vermeulen. Dass er sich am Vortag beim Duschen „das Kreuz verrissen“ hatte, habe ihn aber nicht beeinträchtigt.