Warum zwei ÖSV-Kombinierer zur Spaßbremse werden wollen

Der Norweger Jarl Magnus Riiber , der erfolgreichste Kombinierer der Weltcuphistorie, gewann 16 Mal, Landsmann Jens Luras Oftebro konnte sich einmal in die Siegerliste eintragen, der Tiroler Johannes Lamparter hielt Dominator Riiber immerhin bei vier Weltcupbewerben in Schach.

Man kann jetzt nicht behaupten, dass in der Nordischen Kombination die Siegertypen Schlange stehen. Im vergangenen Weltcup-Winter teilten sich drei Athleten die 21 Siege , wobei die Aufteilung nicht ganz brüderlich war.

„Riiber ist das Maß aller Dinge und der Mann, den es zu schlagen gilt“, sagt Johannes Lamparter vor dem Weltcupauftakt am Freitag in Ruka (Finnland).

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter heften sich an die Fersen von Dominator Riiber.

Für die drei Wettkämpfe in Ruka übt sich der ehrgeizige Pongauer aber noch in Zurückhaltung. Rettenegger wurde in der letzten Phase der Vorbereitung von einer Verkühlung gebremst. „Deshalb steht hinter meiner Leistung noch ein Fragezeichen.“

Dafür meldete sich Johannes Lamparter wieder fitter als erwartet zurück. Der Doppelweltmeister hatte wegen einer Entzündung im Knie großen Trainingsrückstand. „Aber ich bin auf einem soliden Niveau.“