Girls Youth Cup: Moser und Eder gewinnen Premiere

Am Mittwoch fand im norwegischen Trondheim der erste Youth Cup für Mädchen in der Nordischen Kombination statt. Der Sieg ging in der Klasse Jahrgang 1998-1999 an die 15-jährige Timna Moser, in der Klasse Jahrgang 2000-2002 stand die 13-jährige Lisa Eder vom SK Saalfelden ganz oben am Podium.

Bei strahlendem Sonnenschein und idealen Bedingungen setzten sich die beiden Österreicherinnen gegen die starke Konkurrenz aus Norwegen, Russland, Estland und Tschechien durch. Moser, die seit kurzem das Skigymnasium in Stams besucht, hatte auf die zweitplatzierte Norwegerin Hanna Midtsundstad im Ziel eine Minute Vorsprung, Lisa Eder deklassierte die Konkurrenz um 26 Sekunden.