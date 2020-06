Eine starke Talentprobe der jungen Österreicher

Jahrelang war die Nordische Kombination hierzulande eine Sache der Routiniers, auch notgedrungen, denn Talente hatten sich in der Vergangenheit nur selten bis gar nie aufgedrängt. Nun aber scheint der Generationswechsel eingeläutet. Beim Saisonauftakt in Kuusamo zeigten am Wochenende jedenfalls gleich einige Youngsters auf.

Im Einzelbewerb schaffte der dreifache Juniorenweltmeister Philipp Orter (20) als Neunter den Sprung mitten in die Weltklasse. Sein noch jüngerer Teamkollege Bernhard Flaschberger (18), der bereits die ÖSV-interne Qualifikation für sich entschieden hatte, wurde bei seinem Weltcupdebüt gleich 14.

Zur Belohnung durften die Talente auch im Teambewerb mitwirken und machten dabei abermals eine gute Figur. Flaschberger bildete mit Oldie Christoph Bieler (37) ein Duett, das unterschiedlicher nicht hätte sein können, nach je einem Sprung und 2 x 7,5 Kilometern in der Loipe kamen sie als Fünfte ins Ziel. 40 Sekunden hinter den norwegischen Siegern Graabak/ Klemetsen und unmittelbar von Philipp Orter und Bernhard Gruber. "Dass es beim Auftakt gleich so gut läuft, hätte ich nicht gedacht", lobte Cheftrainer Christoph Eugen.