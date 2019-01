Noel triumphiert im Wengen-Slalom vor Feller und Hirscher

Der Franzose Clement Noel hat beim Slalom in Wengen am Sonntag seinen ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup geholt. Der bereits nach dem ersten Durchgang führende 21-Jährige setzte sich in der Entscheidung 0,08 Sekunden vor Manuel Feller durch, Marcel Hirscher landete mit 0,10 Sekunden Rückstand auf Platz drei.

Mit Michael Matt (6.), Christian Hirschbühl (7.) und Marco Schwarz (10.) fuhren noch drei weitere ÖSV-Läufer unter die ersten zehn. Hirscher baute seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung auf den am Sonntag viertplatzierten Norweger Henrik Kristoffersen wieder ein wenig aus.