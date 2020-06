Niederlagen für Raffl und Vanek

Der Kärntner Michael Raffl kassierte am Samstag in der National Hockey League ( NHL) mit den Philadelphia Flyers eine Heimniederlage. Die Flyers unterlagen den Boston Bruins mit 1:3 und liegen bei Halbzeit des Grunddurchgangs schon elf Punkte hinter den acht Play-off-Rängen der Eastern Conference.

Matchwinner war der 18-jährige Tscheche David Pastrnak, der mit seinen ersten NHL-Toren (12./PP, 45.) die Bruins mit 2:0 in Führung schoss. Chris Kelly erhöhte in Unterzahl auf 3:0 (50.), Flyers-Kapitän Claude Giroux gelang im Powerplay der Ehrentreffer (55.). Raffl erhielt 9:19 Minuten Eiszeit, die wenigste bisher in dieser Saison.