Vanek-Debüt endet mit historischer Niederlage

Das Debüt von Thomas Vanek für die Montreal Canadiens war nicht von Erfolg gekrönt. Österreichs Eishockey-Star unterlag mit seinem neuen NHL-Team bei den Phoenix Coyotes mit 2:5. Vanek blieb ohne Scorerpunkt und kam über einen Torschuss nicht hinaus. Für Montreal war es die erste Niederlage gegen die Coyotes seit mehr als 15 Jahren.

Vanek spielte mit den Routiniers Tomas Plekanec und Brian Gionta in der zweiten Sturmlinie, kam auf 15:34 Minuten Eiszeit, davon 4:11 im Powerplay. "Ich war wirklich nervös und es war ein langer Tag für mich", erklärte Vanek, der erst am Spieltag zu seinem neuen Team gereist war.

Der Österreicher war am Mittwoch erst wenige Minuten vor Transferschluss von den New York Islanders an Montreal abgegeben worden. Sein neues Team befindet sich trotz der ersten Niederlage gegen Phoenix seit 1998 weiter klar auf Play-off-Kurs. Die Canadiens liegen in der Eastern Conference auf Platz drei. Acht Punkte haben die "Habs", so der Spitzname des Rekordmeisters, auf die ersten Teams außerhalb des Play-offs gut.

Mit der Leistung war Vanek, der beim dritten Gegentreffer auf dem Eis stand, nicht zufrieden. "Wir haben in der Anfangsphase nicht gut gespielt und sind ein paar Tore in Rückstand geraten", sagte er.

Vaneks Ex-Team, die Islanders, kassierte in Edmonton eine 2:3-Niederlage. Michael Grabner gab zwar fünf Torschüsse ab, blieb aber ohne Scorerpunkt.

NHL-Ergebnisse von Donnerstag: Phoenix Coyotes - Montreal Canadiens (mit Vanek) 5:2, Edmonton Oilers - New York Islanders (mit Grabner) 3:2 n.V., Boston Bruins - Washington Capitals 3:0, Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 1:3, Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 1:3, Detroit Red Wings - Colorado Avalanche 2:3 n.V., Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 6:1, Nashville Predators - St. Louis Blues 1:2, Dallas Stars - Vancouver Canucks 6:1, San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 5:3