Nicole Schmidhofer siegt in Lake Louise vor Mikaela Shiffrin

Eine Kurzprüfung wie am Freitag wollten die Veranstalter der Damen-Abfahrten von Lake Louise am Samstag nicht schon wieder. Und so wurde Neuschnee geschaufelt, was das Zeug hielt, der Start um eine halbe Stunde nach hinten verlegt – und dann war die Strecke im kanadischen Nationalpark schließlich doch bereit.

Die Damen waren’s sowieso. Dieses Mal aber fand die beste Abfahrerin des vergangenen Winters die richtige Antwort auf eine weitere rasante Fahrt von Ester Ledecka, die am Freitag gewonnen hatte: Nicole Schmidhofer zeigte sich fehlerlos, an ihre 1:49,92 Minuten kam keine mehr heran.

Bis auf die Wonder Woman aus den USA: Mikaela Shiffrin lag teils drei Zehntelsekunden vor Schmidhofer, am Ende fehlten 13 Hundertstel. „Jetzt habe ich wirklich gezeigt, wie schnell ich sein kann“, freute sich die Lachtalerin, die nun bei vier Weltcupsiegen hält.

Die 21 Jahre junge Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie war ebenso rasant unterwegs, stürzte aber wenige Meter vor dem Ziel und blieb – zumindest vorerst – noch unbelohnt. Dafür holte Francesca Marsaglia (ITA) ihren ersten Podestplatz als Dritte.