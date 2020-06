Nicole Schmidhofer: "Da sprechen Leute, die keine Ahnung haben"

Österreichs Alpinski-Damen wollen nach einer wegen Corona vorzeitig abgebrochenen Weltcup-Saison mit Zuversicht in den nächsten Winter gehen. Dieser ist aber nach dem Rücktritt von Anna Veith sowie anhaltender Corona-Planungsprobleme eine Unbekannte. Die im Februar geplante Cortina-WM ein Jahr später an die Peking-Winterspiele 2022 anzuhängen, findet bei Nicole Schmidhofer und Co. wenig Anklang.

"Unvorstellbar"

„Für mich ist unvorstellbar, dass so ein Plan aus Skifahrersicht unterstützt wird“, brachte die Super-G-Weltmeisterin von 2017 am Mittwoch ihre Abneigung gegen diesen Plan deutlich zum Ausdruck. „Da sprechen Leute, die keine Ahnung von körperlichen und mentalen Belastungen haben“, erteilte die Steirerin bei einem Medientermin der ÖSV-Damen den Überlegungen eine klare Abfuhr.

Sie hoffe vielmehr auf eine möglichst komplette Saison. Wie diese aussehen kann, steht nach wie vor in den Sternen. Offenbar gibt es aber auch Überlegungen, einen „Europa-Block“ in Österreich zu starten und erst später nach Übersee zu gehen.