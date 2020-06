Gregor Schlierenzauer: "Ich habe meine Droge zurück"

Gregor Schlierenzauer hat weiterhin Werner Schuster als Mentar und Privatcoach an seiner Seite. Die Zusammenarbeit mit seinem Vertrauenstrainer aus Jugendzeiten hat sich bewährt und ist auch ganz im Sinne des neuen ÖSV-Cheftrainers Andreas Widhölzl, der in regem Austausch mit Schuster steht. Zumal die beiden am Mieminger Plateau auch Nachbarn sind. "Er hat im letzten Winter eine gute Entwicklung gemacht", lobt der Nachfolger von Andreas Felder.

Erster Trainingskurs

In der kommenden Woche versammelt Widhölzl erstmals alle Springer um sich, in der Villacher Alpenarena steht der erste Trainingskurs auf dem Programm. "Die Vorfreude ist groß, weil ich dann endlich auch den Rest der Mannschaft persönlich wiedersehe", sagt Schlierenzauer. "Und nicht zuletzt, weil die Region ein weiteres Beispiel für die unglaubliche Schönheit unseres Landes ist. Wenn man so lange nur die eigenen Wände zu Gesicht bekommt, wird man sich dessen noch viel mehr bewusst."

Schlierenzauers vorrangiges Ziel in den kommenden Wochen: "Es geht darum, die Idee aus der Vorsaison fortzusetzen. Soll heißen die Mechanismen einzuschleifen, sich ans Limit heranzutasten und offen für die Weiterentwicklung zu sein."