Vanek trifft zum Showdown in Boston

Was nun folgt, ist ein Showdown im TD Garden von Boston – ein alt bekannter. Denn bereits zum 34. Mals stehen einander die beiden Teams in der entscheidenden Meisterschaftsphase gegenüber. Das jüngste Entscheidungsspiel in der ersten Play-off-Runde im Jahr 2011 ging allerdings an die Bruins. "Sie machen eine Menge Spaß. Das ist der Grund, warum man Eishockey spielt", sagt Olympiasieger Price. Auch Coach Therrien weiß: "Im siebenten Spiel kann alles passieren. Das ist das Schöne daran." Und Thomas Vanek ergänzt: "Es ermöglicht uns eine Chance. Das ist alles, was wir uns wünschen können."

Im Halbfinal-Duell im Westen zwischen Anaheim und Los Angeles stellten die Ducks mit einem 4:3-Heimerfolg auf 3:2.