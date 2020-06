Vanek trifft für die Canadiens im Play-off

Thomas Vanek schaffte mit den Montreal Canadiens am Mittwoch einen gelungenen Start ins Play-off der National Hockey League ( NHL). Im ersten Match der „best oft seven“-Serie setzten sich der Traditionsklub gegen Tampa Bay Lightning mit 5:4 nach Verlängerung durch. Der österreichische Stürmer erzielte dabei den Treffer zur 4:3-Führung in der 52. Minute.

Der 30-Jährige hält nun nach 19 Partien für den kanadischen Rekordmeister bereits bei sieben Toren und neun Assists. Spieler des Abends wurde Dale Wise, dem nach 18:08 Minuten Verlängerung der Siegestreffer gelang. . "Ich bin als Fan der Canadiens aufgewachsen und habe unzählige Male von so einem Moment geträumt", berichtete Wise. "So ein Tor jetzt auch in der Realität zu schießen, fühlt sich unglaublich an", sagte der 25-Jährige.

Auch Vanek war nach dem Auswärtserfolg der "Habs", die erstmals seit 1993 den Stanley Cup erobern wollen, mehr als zufrieden. "Wir haben uns zu jeder Zeit des Spiels gut gefühlt. Wir haben die Gegentore cool weggesteckt, sind geduldig geblieben und haben den Kopf immer oben gehabt. Am Ende sind wir dafür belohnt worden", erklärte Vanek. Spiel zwei folgt am Freitag neuerlich im Tampa-Bay-Times-Forum.