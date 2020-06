Vanek: "Hier ist die Stimmung unvergleichlich"

"Mit so einem Goalie kannst du viel gewinnen", sagt Vanek. "Ich freue mich vor allem auf das Bell Centre." Tatsächlich ist die Arena der Canadiens die größte der NHL. 21.273 Fans können die Spiele darin verfolgen. Und die Anhänger gelten als die mit Abstand lautesten in der Liga – ganz so, wie es bei einem Traditionsklub sein sollte. "Hier ist die Stimmung schon während der Regular Season unvergleichlich", sagt Vanek.

Dafür ist der 30-Jährige allerdings nicht gekommen. "Es ist toll, dass ich endlich wieder die Chance auf die Play-offs habe. Der Stanley Cup ist ja nach wie vor mein großes Ziel." Und man traut Montreal durchaus zu, in diesem Jahr ein Wort mitzureden um den Stanley Cup. In der Eastern Conference sind die Canadiens derzeit das drittbeste Team hinter Pittsburgh und Boston.

Und wie so oft im Sport gibt es für Vanek auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. In Montreal trifft der Steirer auf Danny Briere, seinen ehemaligen Sturmpartner aus Buffalo. Sein erstes Spiel im Dress der Canadiens absolviert Vanek in der Nacht auf Freitag in Phoenix.