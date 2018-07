NHL: Toronto verpflichtet Eishockey-Star Tavares

Die Toronto Maple Leafs haben Superstar John Tavares verpflichtet. Dies gab das kanadische NHL-Traditionsteam am Sonntag per Mitteilung bekannt. Der 27-jährige Tavares einigte sich mit den Maple Leafs auf einen mit 77 Millionen Dollar dotierten Siebenjahresvertrag.

Tavares, der die letzten neun Jahre für die New York Islanders auf dem Eis stand, verkündete seine Entscheidung via Twitter. "Es passiert nicht alle Tage, dass du einen Kindheitstraum ausleben darfst", twitterte Tavares, der in der Nähe von Toronto aufwuchs. Die Nachricht enthielt auch ein Foto aus Tavares' Kindheit. Es zeigt den Starspieler schlafend eingehüllt in Maple-Leafs-Bettwäsche.

Tavares, der von den Islanders mit dem ersten Pick im NHL-Draft 2009 ausgewählt worden war, erzielte in 669 Saisonspielen 272 Tore und 349 Vorlagen. Im vergangenen Jahr kam der Olympiasieger von 2014 auf 37 Tore und 47 Assists.