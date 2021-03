NHL: Raffls Flyers drehen das Derby gegen Pittsburgh

Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL nach einem desaströsen Start doch noch das Derby gegen die Pittsburgh Penguins gewonnen. Die Flyers lagen am Donnerstag in Pittsburgh nach vier Minuten mit 0:3 zurück, siegten aber noch mit 4:3.

"Wenn wir das Play-off schaffen wollen, müssen wir Spiele wie diese gewinnen", erklärte Flyers-Kapitän Claude Giroux, der mit zwei Toren und einem Assist Matchwinner war. Nach dem vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen liegt Philadelphia auf Rang drei der Eastern Division, zwei Punkte vor den Penguins. Diese können am Samstag zum Abschluss der Serie von drei Duellen innerhalb von fünf Tagen in der heimischen PPG Paints Arena wieder gleichziehen. Das erste Match hatten die Penguins am Dienstag mit 5:2 für sich entschieden.