NHL-Play-offs: Kings weiter siegreich

Fortsetzung folgt. Die Los Angeles Kings schließen in der zweiten Runde der NHL-Play-offs dort an, wo sie in Runde eins aufgehört haben. Nachdem die Cracks um den slowenischen Center Anze Kopitar bereits in der ersten Runde das beste Team des Grunddurchgangs, die Vancouver Canucks, eliminiert hatten, gewannen die Kings nun auch gleich das erste Spiel bei den an Nummer zwei gesetzten St. Louis Blues.

Helden des Abends aus Sicht der Gäste waren dabei Goalie Jonathan Quick und Verteidger Matt Greene. Während Goalie Quick einmal mehr bewies, warum er unter den drei Finalisten um die Vezina Trophy (sie geht jedes Jahr an den besten Tormann der Saison) steht und 28 der 29 Schüsse auf seinen Kasten mit teils spektakulären Paraden entschärfte, brachte Greene sein Team mit einem Unterzahltreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 auf die Siegerstraße.

Im zweiten Spiel des Abends wurden die New York Rangers ihrer Favoritenrolle dagegen vollauf gerecht. Im ausverkauften Madison Square Garden avancierte Rookie-Winger Chris Kreider mit einem Tor und einem Assist zum Mann des Abends. Die beiden anderen Rangers-Treffer erzielten Artem Anisimov und Spielmacher Brad Richards. Chimera hatte bei der 1:3-Pleite seiner Caps zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen.

Spieltag eins der Conference-Semifinales komplettieren in der Nacht auf Montag die New Jersey Devils bei den Philadelphia Flyers.