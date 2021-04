NHL: Philadelphia Flyers gewinnen mit Raffl in Boston

Im sechsten Versuch haben die Philadelphia Flyers erstmals in dieser NHL-Saison gegen die Boston Bruins gewonnen. Die Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl siegten am Ostermontag in Boston mit 3:2 nach Verlängerung. Matchwinner war Travis Sanheim. Der Verteidiger blockte in der Overtime einen Schuss von Patrice Bergeron, lief einen Konter, profitierte von einem Sturz von Bergeron und traf zum Siegestreffer.

Es war für die Mannschaft von Alain Vigneault ein wichtiger Sieg im Kampf um einen der vier Play-off-Plätze in der East Division. Philadelphia liegt drei Punkte hinter Boston auf Rang fünf, hat aber schon zwei Spiele mehr absolviert.