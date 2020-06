NHL: Nödl trifft bei Carolina-Kantersieg

Von Hero bis Zero. Für die beiden am Montag im NHL-Einsatz befindlichen Österreicher, hätte der Arbeitstag nicht unterschiedlicher enden können. Zum einen war da der Wiener Andreas Nödl. Der Angreifer in Diensten der Carolina Hurricanes empfing die Washington Capitals mit Superstar Alex Owetschkin. Am Ende wurden die Caps mit einer 5:0-Packung nach Hause geschickt, Nödl selbst hatte mit seinem dritten Saisontreffer das zwischenzeitliche 3:0 markiert.

Michael Grabner indes hatte weit weniger Grund zur Freude. Dabei war man im Lager der Islanders vor dem Heimspiel gegen Ottawa noch optimistisch gewesen. Knapp mehr als 60 Minuten später hatten Erik Karlsson und Co. die Mannen aus Long Island mit einer 0:6-Klatsche unsanft wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Grabner stand dabei knapp über 14 Minuten und bei einem Gegentor am Eis. Kurios: Zwischen den ersten beiden Sens-Treffern lagen nur 27 Sekunden.

Vor dem letzten Saisonviertel haben die Österreicher-Clubs zwischen sieben und neun Verlustpunkten Rückstand auf einen Play-off-Platz und wechseln sich auf den letzten Plätzen der Eastern Conference ab.