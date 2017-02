Die New York Rangers haben in der NHL den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Das Team des Kärntners Michael Grabner setzte sich am Montag (Ortszeit) mit 3:2 bei den Columbus Blue Jackets durch, der entscheidende Treffer gelang Rookie Jimmy Vesey in der 54. Minute. Grabner blieb ohne Scorerpunkt. Die Rangers stehen in der Metropolitan Division auf dem vierten Platz.