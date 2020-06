NHL: Islanders siegen im Österreicher-Duell

Im Duell zweier Österreicher-Clubs in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die New York Islanders mit Michael Grabner am Donnerstag mit einem 3:2-Sieg die Oberhand gegen die Philadelphia Flyers behalten. Michael Raffl war bei den Gastgebern wegen einer Lungenentzündung erneut außer Gefecht, Grabner spielte etwas mehr als 15 Minuten für die Islanders.

Nach einem 2:2-Unentschieden in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung erst im Shootout. Den entscheidenden Treffer erzielte der kanadische Flügelspieler Cal Clutterbuck für den Grabner-Club.