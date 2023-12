Marco Rossi erzielt gegen Calgary sein zehntes Tor für Minnesota

Der Aufschwung von Minnesota Wild unter dem neuen Trainer John Hynes ist am Donnerstag nicht zuletzt dank Marco Rossi weitergegangen. Der Vorarlberger erzielte beim 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen die Calgary Flames seinen zehnten Saisontreffer. Der Center ist damit zweitbester Torschütze seines Teams und liegt auch in der Rookie-Statistik (Neulinge) an Toren und Scorerpunkten (17) auf Platz zwei nur hinter dem 18-jährigen Supertalent Connor Bedard.