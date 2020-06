Grabner: Gelungenes Comeback und Verletzung

Der Villacher Michael Grabner feierte in der NHL nur ein kurzes Comeback nach seiner einmonatigen Verletzungspause. Der Flügelstürmer der New York Islanders leistete am Samstag bei der 3:4-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen die Washington Capitals die Vorlage zum 1:0, schied kurz darauf aber neuerlich verletzt aus.

Grabner bekam den Ellbogen eines Gegenspielers ins Gesicht, blutete aus der Nase und wurde im zweiten Drittel nicht mehr eingesetzt. Er kam deshalb nur auf 4:35 Minuten Eiszeit. Sein Einsatz in den fünf letzten Saisonspielen ist fraglich. Von 10. März bis zum Samstag hatte er wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung pausieren müssen.

Auch Michael Raffl bekam beim 2:5 seiner Philadelphia Flyers gegen die Boston Bruins einen Assistpunkt gutgeschrieben. Die Play-off-Hoffnungen der Flyers erlitten durch die Auswärtsniederlage einen Dämpfer.

Thomas Vanek feierte mit den bereits für das Play-off qualifizierten Montreal Canadiens einen 5:3-Heimerfolg gegen die Detroit Red Wings. Der zuletzt in starker Form spielende Steirer ging diesmal aber leer aus.