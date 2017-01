NHL: Grabner-Doppelpack im Duell mit Raffl

Eishockey-Stürmer Michael Grabner traf am Mittwoch (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) doppelt. Beim 5:2-Erfolg seiner New York Rangers gegen die Philadelphia Flyers, bei denen Grabners Landsmann Michael Raffl insgesamt 15:24 Minuten auf dem Eis stand, sorgte der Kärntner im Schlussdrittel für das 3:0. Am Ende markierte er mit einem Empty-Net-Tor das 5:2.

Grabner durchbrach damit seine Torsperre, die er aus dem vergangenen Jahr mitgeschleppt hatte - sein bisher letzter Treffer war ihm am 20. Dezember gelungen, danach blieb er fünf Spiele in Folge ohne Torerfolg. In der Scorer-Liste kletterte Grabner mit seinen zwei Treffern und einem Assist auf den 15. Rang, er hält bei 16 Toren und sieben Vorlagen.

Trotz der Niederlage im Österreicher-Duell verzeichnete auch Raffl ein Mini-Erfolgserlebnis. Ihm gelang der Assist zum zwischenzeitlichen 4:2. Für Raffl war es der dritte Assist in dieser Saison.