NHL: Ex-Feldkirch-Coach Krueger mit Buffalo an der Liga-Spitze

Ralph Krueger, der ehemalige Erfolgstrainer der VEU Feldkirch, hat mit den Buffalo Sabres einen überraschend erfolgreichen Start in die neue NHL-Saison geschafft. Die Sabres feierten am Montag einen 4:0-Heimsieg gegen die Dallas Stars und führen die Liga mit elf Punkten aus sechs Spielen an.

Ihre erste Niederlage bezogen die Edmonton Oilers, die sich den Chicago Blackhawks mit 1:3 geschlagen geben mussten. Als einzige Mannschaft noch ohne Punkteverlust ist damit Colorado Avalanche, das Team aus Denver gewann mit einem 6:3 bei den Washington Capitals auch das fünfte Spiel.