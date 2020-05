Ski-Weltcup: Neuschnee bedroht Ski-Rennen

Wegen zu wenig Schnee waren bei Damen und Herren die Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen abgesagt worden. Wegen zu viel Schnee sind jetzt die letzten vorolympischen Alpin-Veranstaltungen in den Ersatzorten Kranjska Gora und St. Moritz gefährdet.



Im Damen-Weltcup sind an diesem Wochenende in Slowenien ein Riesenslalom (heute, Samstag, 10 bzw. 13.15 Uhr, ORFeins) und Sonntag ein Spezialslalom (9.15 und 12.15 Uhr, ORFeins) vorgesehen. Normalerweise sollte die Durchführung von Torläufen für die weltcuperprobten slowenischen Veranstalter kein Problem sein. Die Niederschläge waren zu viel. „Die Chance, dass gefahren wird, ist nicht besonders groß, vielleicht 20 Prozent“, schätzte ÖSV-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum.



Die Anfahrt war schon beschwerlich. Vor dem Karawankentunnel war nur Blockaberfertigung möglich. Und der Wurzenpass, dank dem die Fans von Villach nach Kranjska sonst nur 20 Minuten benötigen, musste überhaupt gesperrt werden. Im Weltcup-Ort versammelten sich 200 Pistenarbeiter schon um drei Uhr früh an der Strecke. „Wir wollen unbedingt starten“, sagt Damen-Weltcup-Direktor Atle Skaardal. „Aber es wird auch eine Glückssache.“