Neuntes WM-Gold für Svendsen

Landertinger war mit Starnummer 10 ins Rennen gegangen. Der Ex-Weltmeister vermochte die noch guten Bedingungen aber nicht zu nützen und verlor überraschend viel Zeit. "Das Schießen war okay, in der Loipe habe ich leider einen schlechten Tag erwischt, ich habe mir brutal schwergetan", meinte Landertinger und versprach für Sonntag vollen Angriff.

Ebenfalls viel Zeit in der Loipe ließ der noch nach Eder gestartete Mesotitsch liegen, zudem kämpfte der Vorjahres-WM-Vierte am Schießplatz mit aufkommendem Wind und schoss im Stehendanschlag zweimal daneben. Noch viel schlechter verlief das erste Einzelrennen der Titelkämpfe für WM-Debütant Eberhard, der bereits in der Mixed-Staffel am Schießstand schwach war.