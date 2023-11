Neuer Trainer für NHL-Legionär Marco Rossi

Die Wild haben zuletzt sieben Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) verloren. Evason betreute Minnesota in seiner vierten Saison, er hatte das Amt im Februar 2020 als Nachfolger von Bruce Boudreau übernommen. Rossi hält aktuell bei elf Scorerpunkten. Der Vorarlberger schrieb in dieser Saison bei sechs Toren auch fünf Assists an.