Österreichs Naturbahnrodler haben die Weltmeisterschaften in Vatra Dornei (Rumänien) am Freitag mit Gold im Teambewerb eröffnet. Thomas Kammerlander, Rupert Brüggler, Tobias Angerer und Tina Unterberger setzten sich 1,41 Sekunden vor Italien durch. Bronze ging mit 1,62 Sekunden Rückstand an Russland.

Am Samstag wird die WM mit den ersten Wertungsläufen der Damen, Herren und Doppelsitzer fortgesetzt, für Letztere wird zusätzlich auch noch das Finale durchgeführt.