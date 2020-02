Nächster Ausfall beim ÖSV: Christine Scheyer beendet Saison

Die Vorarlbergerin Christine Scheyer wird wegen wiederkehrender Knieschmerzen in Crans-Montana fehlen und auch in der restlichen Saison keine Rennen mehr bestreiten. Sie hatte beim Training in Saalbach am Wochenende nach einem Sprung erneut Schmerzen im rechten Knie verspürt. In Crans stellte sie am Donnerstag fest, dass die Belastung für das vor 15 Monaten operierte Knie zu groß ist.

"Ich werde mir jetzt die Zeit nehmen, um wieder 100 Prozent fit zu werden und lege meinen Fokus auf die kommende Weltcupsaison", erklärte die 25-Jährige.