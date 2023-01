Nächste Operation: Bitteres Saison-Ende für ÖSV-Ass Hirschbühl

Christian Hirschbühl ist echt nicht zu beneiden. Der 32-Jährige verletzte sich vor knapp einem Jahr im Wengen-Slalom schwer, zog sich einen komplizierten Bruch im rechten Sprunggelenk zu. Seitdem wartet der Vorarlberger auf ein Comeback.

Und das muss nun noch länger auf sich warten. Denn wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte, muss sich Hirschbühl erneut einer Operation unterziehen. So ist der nächste Eingriff im Sprunggelenk nötig, er wird in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten.