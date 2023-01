Nachtslalom in Schladming: Kristoffersen führt vor Feller

Henrik Kristoffersen greift beim 26. Nightrace in Schladming nach dem fünften Sieg – und damit würde er Rekordler Benjamin Raich hinter sich lassen. Mit der ungeliebten Startnummer 1 eröffnete Kristoffersen am Dienstagabend den Slalom unter Flutlicht, und nach dem vergleichsweise desaströsen ersten Lauf auf Kitzbüheler Eis am vergangenen Sonntag (14. Zeit) hoffte der Titelverteidiger im Disziplinweltcup, dass die gezogenen Lehren auf dem in Relation „weicheren Eis“ (Kristoffersen) am Fuße der Planai bessere Ergebnisse bringen würde.

Die Rechnung sollte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufgehen: Nach 54,19 Sekunden wurde Kristoffersen gestoppt, das war logischerweise zunächst einmal die Bestzeit. „Das Set-up hat super funktioniert“, sagte der Norweger, „beim Besichtigen haben wir vier verschiedene Paar Skier probiert.“