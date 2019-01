Nachtslalom in Flachau: Geldregen unter Flutlicht

Es ist ein Aufstieg mit Ansage: Liensberger zeichnet sich durch Konstanz aus, und wie bei ihrem Hobby Harfe spielen ist es vor allem die Ruhe, in der ihre Kraft liegt. „Ich bin nicht immer so ruhig, wie es scheinen mag“, räumt sie ein, „aber ich versuche, immer ich selbst zu sein.“ Dazu gehört für sie auch, Zeit mit den Fans zu verbringen. „Wenn die Leute mich anfeuern, motiviert mich das, da möchte ich etwas zurückgeben. Und wenn ich den Kindern in die Augen sehe, wenn ich ihnen ein Autogramm gebe, und diese Freude wahrnehme, dann freut das auch mich extrem. Zumal ich dann daran denke, wie es für mich in meiner Jugend war.“

So hat die Absolventin des Skigymnasiums Stams noch immer eine Startnummer von Hannes Reichelt in ihrem Zimmer hängen, die sie während eines Schülerinnenaustauschs in Beaver Creek ergattern konnte. „Die hat für mich extrem viel bedeutet. Dann wollte ich immer meine eigene Weltcup-Startnummer, und so habe ich auch noch jene von meinem Debüt 2016 in Flachau zu Hause“, sagt die Zöllnerin in spe, die heuer ihre Ausbildung abschließen will und seit Dezember einen neuen Servicemann hat.