Nacht des Sports: Winterliche Favoriten

Schon sieben Wochen vor Jahresende werden Österreichs Sportler des Jahres geehrt. Und schon vor der heutigen "Gala-Nacht des Sports" steht trotz aller Geheimhaltung so gut wie fest, welche Gewinner am Mittwochabend in der Vösendorfer Pyramide ( ORF eins ab 18.30) auf die Bühne gebeten werden: Die Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl und Skispringer Thomas Morgenstern.



Auch in der Kategorie Mannschaft des Jahres gelten mit den Nordischen Kombinierern Wintersportler als Favorits.



Ohnehin haben die Skispringer im österreichischen Wintersport die Lufthoheit und überflügeln inzwischen sogar schon regelmäßig die Alpinen. Bei den TV-Quoten - in den letzten Jahren sahen stets mehr Österreicher das Finale der Vierschanzentournee als die Abfahrt auf der Streif - und auch bei der Sportler-Wahl.