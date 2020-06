Zwei Matchbälle für Marcel Hirscher

Es war eine groteske Situation für den Modellathleten Aksel Lund Svindal: Er stand Donnerstag Mittag ganz oben auf dem Podium in Lenzerheide, die norwegische Hymne wurde ihm zu Ehren gespielt – und trotzdem musste er sich wie ein Verlierer fühlen. Denn der (bereits vor dem Rennen uneinholbar gewesene) Sieger der Super-G-Endwertung war im letzten Super-G von Slalomspezialist Marcel Hirscher wider Erwarten übertroffen worden. Svindal blieb als 16. punktelos, während Hirscher für Rang 12 mit 22 Zählern belohnt wurde. Damit schmolz Svindals Vorsprung im Gesamtweltcup auf 19 Punkte, die kaum zur Verteidigung der Führung reichen werden, weil nur noch zwei Torläufe (Samstag Riesenslalom, Sonntag Slalom) ausständig sind.

Hirscher will sich nicht voreilig gratulieren lassen, gibt aber zu, dass er mit so einem Ausgang des Super-G nie gerechnet hatte. "Ich im Super-G vor Aksel. Das ist so unglaublich, wie wenn der Aksel im Slalom vor mir wäre."

Unglaublich war das ganze Super-G-Rennen. Wie am Vortag in der Abfahrt schied gleich der erste Starter ( Manuel Osborne-Paradis) aus. Hirscher, der den Kurs nicht hatte besichtigen dürfen, musste mit Nummer drei ohne Vorwarnung und Tipps starten. Er fuhr zwei Sekunden schneller als vor ihm Johan Clarey und übte trotzdem Selbstkritik: "Das Gefühl war leider nicht gut, als ich abgeschwungen habe, weil ich einfach ein Hosenscheißer bin. Es wäre mehr Risiko notwendig gewesen, um schneller zu sein."

Mit Fortdauer des Rennens wurde die Laune Hirschers immer besser. Von seinen ÖSV-Teamkollegen vermochten sich nur die beiden Kärntner Speedspezialisten Matthias Mayer und Otmar Striedinger vor dem Slalom-Weltmeister einzureihen.

Als der große Rivale Svindal das erste Streckendrittel souverän absolviert hatte, schien es, als würde sich Hirschers Prognose ("Ich habe mit 100 bis 140 Punkten Rückstand nach dem Super-G gerechnet") bewahrheiten. Doch Svindal blieb im Finish nicht fehlerfrei.